خبير موارد مائية: أمريكا ترغب حل أزمة سد النهضة من أجل مصالحها

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن هناك مشاكل فنية في بناء سد النهضة حتى الآن، مضيفًا أن الولايات المتحدة أرسلت بالأمس مبحوث منطقة القرن الإفريقي لمصر لمناقشة ازمة سد النهضة مع القاهرة.



وتمنى "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان تقوم أمريكا بإرسال مبعوث خاص لازمة سد النهضة، والقيام بزيارة الدول الثلاثة المعنية " مصر السودان إثيوبيا" للعمل على حل الازمة.



وأضاف أستاذ المواد المائية: "أمريكا مش عايزة تحل مشكلة سد النهضة عشان سواد عيون مصر، دي ليها مصلحة في استقرار المنطقة".

