تهشيم الإرهابيين في كمين البرث ومحاولة تسلل من ليبيين إرهابيين إلى مصر..الحلقة الـ24 من "الاختيار2"





وظهر في الحلقة مشاهد من جنازة الشهيد أحمد صابر المنسي.





ويحاول عدد من التكفيريين الليبيين، بالتسلل عبر المنطقة الحدودية الغربية، لإقامة عمليات إرهابية في مصر.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.





شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث حيث ظهر عناصر الإخوان عقب اقتحامهم كمين البرث، وعودتهم إلى مقرهم في سيناء وهم مهشمين ومصابين بسبب قوة وبسالة الضباط والجيش.