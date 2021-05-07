الأحد.. "النواب" يناقش رسوم التوثيق والشهر العقاري و تعديل قانون العقوبات

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي كالتالي:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.





2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.



