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الأحد.. "النواب" يناقش رسوم التوثيق والشهر العقاري و تعديل قانون العقوبات

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي كالتالي:
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

3- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

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