التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه الاتحاد السكندري، والمقامة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية اللقاء الهجومية كانت من جانب الأهلي، حيث سدد أليو ديانج كرة قوية في الدقيقة ٦ من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري ببراعة.

ورد إيمانويل إكوي بتسديدة أرضية زاحفة مرت بسلام على يمين القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في اللقاء.

ومرر حسين الشحات في الدقيقة ١٤ تمريرة عرضية داخل منظقة الجزاء إلى عمرو السولية الذي سددها خارج مرمى الاتحاد السكندري، ثم سدد مروان محسن كرة قوية أمسكها محمد صبحي حارس زعيم الثغر.

وفي الدقيقة ١٧ انطلق عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري من وسط الملعب ليسدد الكرة زاحفة لكنها ارتطمت بقدم بدر بانون وتحولت لركبة ركنية.

ومرر عمرو السولية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٢ لم ينجح مروان محسن ولا محمود وحيد في التعامل معها وتضيع محاولة هجومية حمراء.

وفي الدقيقة ٢٦ راوغ عمار حمدي حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي بسنتيمترات قليلة وتضيع أخطر محاولات الشوط الأول للتسجيل.

وسدد خالد الغندور في الدقيقة ٣٧ تصويبة أمسكها محمد الشناوي دون أن تشكل خطورة على مرماه.

وفي نفس الدقيقة مرر محمد مجدي أفشة تمريرة بينية رائعة وضعت حسين الشحات منفردًا بمحمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري لكن الشحات وضعها بجوار القائم الأيمن وتضيع محاولة خطيرة للفريق الأحمر للتسجيل.

وفي الدقيقة ٤٠ وصلت الكرة لعمرو السولية على حدود منطقة الجزاء ليسددها وتمر بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي حارس مرمى أصحاب الأرض.

ولم تشهد باقي الدقائق من هذا الشوط أي تغيير في النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.