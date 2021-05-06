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القليوبية تعلن تعميم مبادرة "الشباب يخدم" للتسجيل للقاح كورونا بمراكز الشباب

الخميس 06/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة استعداد كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل المواطنين الراغبين لتلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الشباب والرياضة وهيئات ومؤسسات المجتمع وتعاون وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة والسكان، من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة امام المواطنين واستعداد جميع مراكز الشباب للتسجيل.

يأتي ذلك إيمانا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب وفي ضوء السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، حيث يعتبر انطلاق مبادرة «الشباب يخدم » للتسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا نقطة أساسية في إبراز دور الشباب والرياضة في خدمة المجتمع والمساهمه في حل مشكلاته والتي تهدف إلى تيسير عملية التسجيل على المواطنين.

حيث يقوم شباب المراكز متطوعين باستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في منظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وبدأت فاعليات التسجيل يوم الإثنين الماضي الثالث من مايو بمركز شباب منطي التابع لإدارة شبرا الخيمة، وجرى تسجيل عدد 48 مستحق لتلقي اللقاح على أن يتم تعميمها على جميع مراكز شباب المحافظة 206 مركز شباب، والذي يأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وما تقدمة وزارة الشباب والرياضة من خدمات مجتمعية تحقيقا للسياسة العامة للوزارة وتسهيلا على المواطنين للوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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