Advertisements

إطلاق أول رحلة سياحية للفضاء في 20 يوليو المقبل

الخميس 06/مايو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

قالت شركة Blue Origin المملوكة للملياردير جيف بيزوس إنها تستهدف العشرين من يوليو لإطلاق رحلتها السياحية الأولى في الفضاء على متن سفينتها New Shepard، والتي ستمثل لحظة فارقة في منافسة للدخول في حقبة الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.

وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة خمسة أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء.

ورفضت أريان كورنيل مديرة مبيعات الأنشطة الفضائية بشركة Blue Origin الكشف عن تفاصيل الأسعار العامة للتذاكر التي حددتها الشركة للرحلات القادمة، وهو السر الذي حافظت عليه الشركة لسنوات.

وجاء إعلان الأربعاء بعد سنوات من الاختبارات وأعمال التطوير تضمنت بعض التأجيلات.

وقالت كورنيل إنه بعد أول رحلة في يوليو ستطلق الشركة رحلتين أخريين مأهولتين قبل نهاية العام.

وNew Shepard مصممة لحمل ستة ركاب إلى ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر فوق الأرض إلى الفضاء، وهو ارتفاع يكفي لتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبسولة إلى الأرض بمساعدة المظلات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهايه العام موقع الصاروخ رحلات الفضاء السياحة فى الفضاء

أخبار تهمك

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ نصف ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد - طارق حامد يسجل هدفًا عالميًا في شباك سموحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ ساعتين

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"ناسا" تجري أول عملية سير في الفضاء بطواقم كاملة من السيدات

أمازون تستعد لنشر الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لاطلاق 3236 قمر صناعي لبث الانترنت في كافة أنحاء الكوكب

"أمازون" وشركة بلو أوريجن يكشفان عن مشروع مركبة فضائية قمرية

وفاة أول ألماني يرتاد الفضاء

مع استعداد الإماراتي" هزاع المنصوري" للسفر إلى الفضاء .. كم يبلغ تكلفة الرحلة؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 م

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

08:58 م

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي