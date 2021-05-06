إطلاق أول رحلة سياحية للفضاء في 20 يوليو المقبل





قالت شركة Blue Origin المملوكة للملياردير جيف بيزوس إنها تستهدف العشرين من يوليو لإطلاق رحلتها السياحية الأولى في الفضاء على متن سفينتها New Shepard، والتي ستمثل لحظة فارقة في منافسة للدخول في حقبة الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.





وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة خمسة أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء.





ورفضت أريان كورنيل مديرة مبيعات الأنشطة الفضائية بشركة Blue Origin الكشف عن تفاصيل الأسعار العامة للتذاكر التي حددتها الشركة للرحلات القادمة، وهو السر الذي حافظت عليه الشركة لسنوات.





وجاء إعلان الأربعاء بعد سنوات من الاختبارات وأعمال التطوير تضمنت بعض التأجيلات.





وقالت كورنيل إنه بعد أول رحلة في يوليو ستطلق الشركة رحلتين أخريين مأهولتين قبل نهاية العام.





وNew Shepard مصممة لحمل ستة ركاب إلى ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر فوق الأرض إلى الفضاء، وهو ارتفاع يكفي لتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبسولة إلى الأرض بمساعدة المظلات.