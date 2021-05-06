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ضبط لص تنكر في ملابس حريمي بحوزته سلاح ناري بالشرقية

الخميس 06/مايو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تمكن أهالي إحدى العزب التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من ضبط لص تنكر في ملابس حريمي حيث ارتدى نقاب وعباءة حريمي كما ضبطوا بحوزته سلاح ناري كان بين طيات ملابسه فيما قام بعض الأهالي بالتعدي عليه بالضرب قبل تسليمه إلى الشرطة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من أهالي عزية الكونت التابعة لدائرة القسم بضبط رجل متنكر في زي حريمي وبحوزته سلاح ناري "خرطوش" وسلاح أبيض "مطواة" ومتعلقات شخصية خاصة بعدد من الأهالي "بطاقات شخصة وحافظات نقود ".

وتبين أن بعض الأهالي بالعزبة اشتبهوا في المتهم أثناء سيره في أحد الشوارع ومحاولته سرقة أحد الأشخاص وبعد قيامهم بإيقافه لمحاولة الإطلاع على هويته اشتبهوا في كونه رجل وليس امرأة وبمطالبته بنزع النقاب رفض فقام أحد الأهالي بنزع النقاب عن وجهه وتبين أنه رجل في الأربعينات من العمر ويرتدي ملابس رجالي فيما ارتدى فوقها ملابس حريمي "عباءة ونقاب" فقام بعض الأهالي بالتعدي عليه بالضرب وضبطوا بحوزته بطاقات شخصية خاصة بأشخاص آخرين وحافظات نقود كما ضبطوا سلاحا أبيض "مطواة" وتحفظ عليه الأهالي حتى قاموا بتسليمه إلى الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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