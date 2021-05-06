البحوث الفلكية: "الصاروخ الصيني ممكن يدمر قرية بالكامل" (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصيني الذي فقدت الصين السيطرة عليه في الفضاء، لا يمثل خطر على مصر خلال الفترة الحالية، لأنه خارج الغلاف الجوي، ولكن عندما يخترق الغلاف الجوي، فهنا يكمن الخطر.



وتابع "القاضي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان هناك امكانية للسيطرة على الصاروخ من قبل الصين، بعد اختراقه الغلاف الجوي، وانزاله في مكان أمن، وإذا لم تستطيع الصين السيطرة عليه، فمن المتوقع ان يحطم ويتحول إلى اجزاء متناثرة كبيرة وصغيرة.



وأضاف: "أجزاء الصاروخ الكبيرة لو نزلت على الارض ممكن تدمر قرية كاملة، وحتى الآن غير معروف مكان سقوطه"، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع الصين لمتابعة الصاروخ بدقة، معقبًا: "في حاجة نقدر نعلن عنها، وحاجات تانية ما نقدرش نعلن عنها"

