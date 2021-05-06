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تعرف على مواعيد منتخب مصر في بطولة كأس العرب

الخميس 06/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة المقبلة، والتى تاتى كبروفة قوية قبل انطلاق مونديال 2022 وذلك في إطار الاطمئنان على الملاعب.

 ويستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مشواره في كاس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي.

وفي الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر، أمام الفائز من مواجهة ليبيا والسودان، وذلك يوم الرابع من ديسمبر.

 وفي الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الجزائري، وذلك يوم السابع من الشهر ذاته.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من المغرب والسعودية والفائز من المباراة التأهيلية الثالثة الأردن وجنوب السودان والفائز من المباراة التأهيلية السادسة فلسطين وجزر القمر.
2:31 م

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