بوروسيا دورتموند يخطط لضم نجم ليفربول

من المقرر أن يرحل لاعب فريق ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين، عن صفوف الريدز، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع " Fichajes " الإسباني، أن بوروسيا دورتموند يضع تشامبرلين صاحب الـ27 عاماً، ضمن قائمة إهتماماته.

وينتهي عقده تشامبرلين مع ليفربول في صيف 2023، ولكن اللاعب سيبحث عن تحدٍ جديد الموسم المقبل، في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل يورجن كلوب.

وخاض تشامبرلين هذا الموسم 14 مباراة فقط في كل المسابقات ومعظمها كبديل بواقع 274 دقيقة فقط، وصنع هدف واحد فقط ولم يسجل أبداً هذا الموسم.