غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

أعلنت محافظه الجيزة، عن القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق "المتحف الكبير" ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي وتحديدآ في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلي الطريق الدائري.



وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة ستقوم بأستحداث رامب لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدآ بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.



وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتي مناطق المهندس كار وذلك لمدة ( ٥ ) أيام ابتداء" من الساعة ٨ صباح غد الجمعة ٢٠٢١/٥/٧ حتي الساعة ١٢ مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١١ .



ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وهي ان تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلي الطريق الدائري يكون خط سيرها علي النحو التالي :



- إستكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ( ٣٠٠ م ) ثم الدخول يمينآ إتجاه شارع البرنسيسة.



- ثم السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارآ بشارع حدائق الأهرام القديمة وأستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات.



- ثم السير يسارآ بشارع أنور السادات وصولآ حتي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخري بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدي إلي أعلي الطريق الدائري.



وأشار محافظ الجيزة بأن الشركة المنفذة قامت بإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب " محددات فوسفوريه وطواحين ضوئية وحواجز عاكسه و كشافات ضوئية " إلي جانب ذلك فقد تم تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة علي إتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث اي تكدسات مرورية.



كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية.



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

