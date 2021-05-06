Advertisements

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

الخميس 06/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت محافظه الجيزة، عن القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق "المتحف الكبير"  ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي وتحديدآ في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلي الطريق الدائري.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة ستقوم بأستحداث رامب لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدآ بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.

وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف  يستلزم إجراء غلق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتي مناطق المهندس كار وذلك لمدة ( ٥ ) أيام ابتداء" من الساعة ٨ صباح غد الجمعة ٢٠٢١/٥/٧ حتي الساعة ١٢ مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١١ .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وهي ان تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلي الطريق الدائري يكون خط سيرها علي النحو التالي : 

- إستكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ( ٣٠٠ م ) ثم الدخول يمينآ إتجاه شارع البرنسيسة.

- ثم السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارآ بشارع حدائق الأهرام القديمة وأستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات.

- ثم السير يسارآ بشارع أنور السادات وصولآ حتي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخري بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدي إلي أعلي الطريق الدائري.

وأشار محافظ الجيزة بأن الشركة المنفذة قامت بإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب  " محددات فوسفوريه وطواحين ضوئية وحواجز عاكسه و كشافات ضوئية "  إلي جانب ذلك فقد تم تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة علي إتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث اي تكدسات مرورية.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

أخبار تهمك

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ نصف ساعة

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ ساعتين

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد - طارق حامد يسجل هدفًا عالميًا في شباك سموحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ يوم

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

منذ ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 م

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

08:58 م

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي