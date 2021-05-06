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تعرف على أفلام عيد الفطر المبارك 2021

الخميس 06/مايو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف عدد من نجوم الفن على أعمالهم الفنية التى ستعرض فى عيد الفطر المبارك 2021، وجاءت هذه الأعمال يغلب عليها الطابع الكوميدي.


ومن أبرز الأفلام المقرر طرحها بالعيد هي:

ديدو

يعد الفنان كريم فهمي أول من كشف عن مشاركته بموسم أفلام عيد الفطر 2021، وذلك من خلال فيلم "ديدو" المؤجل منذ العام الماضي.


وفيلم "ديدو" بطولة: الفنان كريم فهمي، وحمدي الميرغني، هشام ماجد، محمد ثروت، شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، هدى المفتي، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.

أحمد نوتردام:

يستعد النجم رامز جلال، لطرح أحدث أعمالة السينمائية "أحمد نوتردام"، فى عيد الفطر المبارك.


أحداث الفيلم تدور حول جريمة غامضة تحدث لرامز جلال تسبب بها خالد الصاوي، الذي يجسد شخصية قاتل، وأن الفيلم ينتمي إلى أعمال الرعب والإثارة.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

ثانية واحدة:

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، بشكل كوميدي وهي تحمل الفنان مصطفى خاطر، على بوستر فيلم "ثانية واحدة"، والذي من المقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك.

وفيلم "ثانية واحدة"، بطولة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، وفتحي عبدالوهاب، وبيومي فؤاد، وسوسن بدر، وشريف دسوقي، وعلا رشدي، ومصطفى أبو سريع، وحمادة صميدة، وقصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.

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