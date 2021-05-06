الجيش الأمريكي: نهدف لانسحاب عسكري منظم من أفغانستان









أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، أن الهدف الأساسي في أفغانستان هو تحقيق انسحاب عسكري منظم.





وأحجم ميلي عن تحديد موعد لإنهاء عملية الانسحاب، مشيرا إلى أن البنتاجون قادر على استكمال الانسحاب ضمن الإطار الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.





وشدد على أنه ليس هناك اعتداءات ضد القوات الأمريكية أو قوات التحالف منذ بدء عملية سحب القوات من أفغانستان"





وأشار إلى أن دعم واشنطن للجيش وقوات الأمن الأفغانية سيبقى مستمرا، لافتا في الوقت ذاته إلى الحكومة الأفغانية تتمتع بقدرات كبيرة.. وبين أن "سلاح الجو الأفغاني يقوم حاليا بـ 90% من الطلعات الجوية لمحاربة الإرهاب".





وكان الجيش الأمريكي، أعلن أنه حقق حتى الآن 2 إلى 6% من انسحابه من أفغانستان على أن تستكمل العملية بحلول 11 سبتمبر.. ووعد الجيش الأمريكي بنشر تقديرات لحجم انسحابه كل أسبوع، محذرا بأن هامش تقديراته قد يتسع على مر الأسابيع لدواع أمنية.





كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يتم وفق ما هو مخطط له.





وأعرب أوستن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس عن أمله في أن تلعب قوات الأمن الأفغانية الدور الرئيسي في وقف الهجمات التي تشنها حركة طالبان.





وأكد وزير الدفاع الأمريكي مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم للقوات الأفغانية حتى ما بعد الانسحاب، مضيفًا أن وزارة الدفاع بدأت بمراجعة تموضع القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.





وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر أيلول من هذا العام، مؤجلا الموعد النهائي الذي كان قد وافق عليه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب والذي كان من المقرر أن يكون في 1 مايو المقبل.