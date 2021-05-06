غلق سنتر للدروس الخصوصية في البساتين

أغلق رئيس حي البساتين اللواء أحمد جوده، سنتر للدروس الخصوصية، متواجد بداخله 33 طالبا، لعدم اكتراث صاحبه بتحذيرات وزارة الصحة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التى أصدرتها الحكومة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.



وأكد رئيس حي البساتين، أنه تم غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السنتر، بعد تجاهله لقرارات الحكومة بغلق السنتر الخاص به حتى لا يصبح ناقلا متجولا لفيروس كورونا في حال الإصابة بالمرض، وتعريض حياة الطلاب للخطر.



وحذّر "جودة" أولياء الأمور من استعانتهم بمدرسين خصوصيين لتقديم الدعم لأبنائهم في عملية التعلم والتعليم عن بعد، حتى لا يعرضوا حياتهم أبنائهم للخطر، وتخريب الجهود الحكومية التي بُذلت لدرء مخاطر العدوى أو المرض عن الطلبة، وأكد تطبيق عقوبات لائحة مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، لمواصلة حملاتهم اليومية على جميع السناتر داخل دائرة الحي، وتطبيق قرارات رئاسة الوزراء عليهم.

