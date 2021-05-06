Advertisements

غلق سنتر للدروس الخصوصية في البساتين

الخميس 06/مايو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أغلق رئيس حي البساتين اللواء أحمد جوده، سنتر للدروس الخصوصية، متواجد بداخله 33 طالبا، لعدم اكتراث صاحبه بتحذيرات وزارة الصحة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التى أصدرتها الحكومة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس حي البساتين، أنه تم غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السنتر، بعد تجاهله لقرارات الحكومة بغلق السنتر الخاص به حتى لا يصبح ناقلا متجولا لفيروس كورونا في حال الإصابة بالمرض، وتعريض حياة الطلاب للخطر.

وحذّر "جودة" أولياء الأمور من استعانتهم بمدرسين خصوصيين لتقديم الدعم لأبنائهم في عملية التعلم والتعليم عن بعد، حتى لا يعرضوا حياتهم أبنائهم للخطر، وتخريب الجهود الحكومية التي بُذلت لدرء مخاطر العدوى أو المرض عن الطلبة، وأكد تطبيق عقوبات لائحة مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، لمواصلة حملاتهم اليومية على جميع السناتر داخل دائرة الحي، وتطبيق قرارات رئاسة الوزراء عليهم.

أخبار تهمك

شاهد - طارق حامد يسجل هدفًا عالميًا في شباك سموحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 23 ساعة

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ نصف ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 م

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

08:58 م

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي