وزير الخارجية الأسبق عن أزمة سد النهضة: إثيوبيا تسير في اتجاه المواجهة (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا تسير في اتجاه المواجهة وفرض الأمر الواقع من خلال الملء الثاني لسد النهضة بدون أي اتفاق ملزم مع مصر والسودان.



وتابع "العرابي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ما تقوم به أديس أبابا من خلال اتخاذ قرارات فردية حول سد النهضة، سيؤدي إلى خسارة كبيرة للمنطقة الافريقية بالكامل، وليس لإثيوبيا، لأنه تفرض نوع جديد من العلاقات بين الدول الافريقية، من خلال سياسة الأمر الواقع، بما يتناقص تمامًا مع ميثاق الاتحاد الإفريقي.



ولفت إلى أنه لا يوجد تصور واضح حول كيفية انتهاء أزمة سد النهضة، معقبًا: "هناك جهود دولية لحلح الازمة، ولكن إثيوبيا راكبة دماغاه".

