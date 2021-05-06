محافظ القليوبية يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا (صور)

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، الحملات المكبرة التي يجرى تنفيذها لقرارات غلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، والتي بدأت اعتبارًا من اليوم، ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.



يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.



وتابعت الأجهزه التنفيذيه لمجالس المدن والأحياء وبحضور نائبي المحافظ قرارات غلق المحلات واسفرت الحملات عن ضبط 100شيشه وتحرير ١٤٠ محضر عدم ارتداء كمامك وتحرير ٣٥ محضر مخالفه قرارات الغلق.



وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما جرى ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافه مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ أبريل وحتى الآن ضبط 4166 شيشة، وتحرير 2202 محضر عدم ارتداء كمامة، وغلق ٢٨٠ مقهى مخالفة.