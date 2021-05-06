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حفاظ على سلامة الجمهور.. تأجيل عرض فيلم "مش أنا" لتامر حسني

الخميس 06/مايو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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قرر النجم تامر حسني، تأجيل عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، وعدم طرحه في عيد الفطر المبارك.

وجاء هذا القرار تماشياً مع الحفاظ على سلامة الجماهير بعد القرارات الصارمة الصادرة من الحكومة بعدم التجمعات الضخمة، حفاظ على سلامة الجمهور من انتشار فيروس كورونا.

وتدور قصة الفيلم  حول حالة نفسية تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقة الفقيرة الكادحة ".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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