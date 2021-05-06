Advertisements

عبر مائدة مستديرة.. "الثقافي البريطاني" يستعرض دور المرأة المصرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا

الخميس 06/مايو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

نظّم المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الخميس، مائدة مستديرة عبر الإنترنت لوسائل الإعلام حول مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 

وقدمت جويس أكامبونج، عرضا مبسطا لما توصلت إلى الدراسة التي أجرتها مؤسسة Pivot Global Education، عن النساء المصريات العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

 

وأكدت أكامبونج أن البحث المشترك يهدف إلى تحفيز العلماء الحاليين و المستقبليين وإلهامهم، والتعمق أكثر في الأسباب التي تجعل العمل في مهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات شديد الصعوبة بالنسبة للمرأة من حيث الحصول على الفرص والاحتفاظ بها.

 

ودعا المجلس الثقافي البريطاني نساء مصريات رائدات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) اللاتي كن أيضًا جزءًا من دراسة الحالة للتحدث عن قصصهن ورحلتهن إلى وسائل الإعلام المصرية.

 

وخلال الجلسة تحدثت الدكتورة إيرين سامي، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الصناعية والخدمية والإدارة بجامعة النيل، عن رحلتها الصعبة من المجال البحثي إلى مجال التصنيع.

 

وقالت إيرين، إنها نجحت في تعريف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ونقلته إلى نطاق أوسع حيث استعانت بمهاراتها في ريادة الأعمال، لخلق فرصة عمل لها حيث بدأت حلمها من خلال شركة ناشئة، ومنها نقلت عملها البحثي إلى مرحلة أخرى وحققت إنتاجًا ضخمًا حقيقيًا مما خلصت إليه الأبحاث.

 

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة نور الجندي نائب منسق المجلس القومي للمرأة، إن من يؤمنون بالأسطورة التي تقول إن العمل البيئي والميداني والنفطي هو "للرجال فقط" باتوا من الماضي حاليا بعدما ثبت نجاح النساء المصريات في شتى المجالات.

 

وأضافت الجندي خلال المائدة المستديرة أنه من العوائق الرئيسية لمشاركة المرأة في سوق العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،  التحديات المجتمعية التي تسمح بالتفاوت بين الجنسين التي تمنع النساء من الالتحاق بوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 

وبالنظر إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من منظور أكاديمي، تطرقت الدراسة البحثية ايضاً إلى التخصص في تصميم المباني المستدامة وأداء المباني في السياق المعماري، حيث أكدت أن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مصر داخل الأوساط الأكاديمية عالية جدًا، وأنه في النظام الأكاديمي في مصر، يُشجع أولياء الأمور وأفراد الأسرة والمعلمون الفتيات الحاصلات على أعلى الدرجات في المرحلة الثانوية على الالتحاق بمجالات العلوم؛ مجال الطب هو الخيار المفضل، يليه الهندسة وعلوم الحياة.

 

وقالت الدراسة إن 42 ٪ من المصريات يعملن في مجالهن الحالي لأكثر من 10 سنوات، ولكن أقل من 20 عامًا، و 32 ٪ لديهن أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقالت الطالبات اللاتي شملتهن الدراسة أن 63 ٪ على الأقل منهن لديهن مسؤوليات التدريس أثناء دراساتهن الحالية، حيث أفادت 43 ٪ منهن بأنهن يقضين في المتوسط نصف وقتهن للاضطلاع بمسؤوليات التدريس -مما يساهم في العدد الإجمالي للنساء العاملات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

 

تؤمن كل هذه النماذج الناجحة والعديد غيرهن ممن شاركن في البحث، أن العديد من الخطوات التي قطعوها لم تكن لتنجح دون الحصول على الدعم، سواء كان نفسيًا، أو عائليًا، أو من زملاء عمل، أو ماليًا من حيث التمويل، وشعرن بمسؤولية نقل تجاربهن الواقعية إلى النساء والفتيات المصريات في المستقبل حتى يتمكن بدورهن من الوقوف والصمود والنجاح أكثر من أولئك النساء اللائي سبقهن.

أخبار تهمك

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد - طارق حامد يسجل هدفًا عالميًا في شباك سموحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

منذ ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 8 ساعات

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ أقل من ساعتين

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 م

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

08:58 م

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي