وفاة مدير الديوان البابوى بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم على رجـــاء القيامـــة الدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية وعضو المجلس الملي العام.



وستقام صلوات الجناز بكنيسة السيدة العذراء بالقطامية وتقدم الأنبــــــــــــــا إرميــــــــــــا الأسقف العام ورئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات يتقدمون بخالص العزاء في انتقال الدكتور هاني كميل، نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ومحبيه.