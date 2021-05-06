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حملات تفتيشية مكثفة تخرر محاضر وتعدم أغذية في الدقهلية

الخميس 06/مايو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على حوالي 6 منشآت غذائية بمدينه المنصورة للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد حيث تم عمل حملة واعدام حوالي 248 كيلو أغذية متنوعة وبياناتها هي ٤٠ كيلو خلطة طعمية مجهزة للفرم، ٣٠ كيلو فراخ مجمدة، ٣ كيلو بسطرمة، ٢٠ كيلو مكرونة مطهية، ٥كيلو شاورما لحم مطهية، ٥٠ كيلو خلطة تتبيل فراخ، ٦٠ كيلو خيار طازج، ٣٠ كيلو طماطم، ١٠ كيلو لحم مفروم.

كما تم سحب 6 عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 2 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية و5 محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى ل 2 منشأه تدار بدون ترخيص وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد بين الطاولات.

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة، وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
حملات تفتيشية مكثفة تخرر محاضر وتعدم أغذية في الدقهلية
حملات تفتيشية مكثفة تخرر محاضر وتعدم أغذية في الدقهلية
حملات تفتيشية مكثفة تخرر محاضر وتعدم أغذية في الدقهلية
حملات تفتيشية مكثفة تخرر محاضر وتعدم أغذية في الدقهلية

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