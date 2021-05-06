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كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة

الخميس 06/مايو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة التربية والتعليم، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها، يوليو المقبل، عقب عقد 3 امتحانات تجريبية قومية كمحاكاة كاملة للاختبار النهائي.

وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة.

١. يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي أول يوليو المقبل.

٢. أعلنت وزارة التربية والتعليم، عقد 3 امتحانات التجريبية قومية لطلاب الثانوية العامة 20202021 في أشهر أبريل ومايو ويونيو.

٣. يرجع الهدف من عقد الامتحان التجريبي، هو تجربة عملية لاكواد المواد وكلمات المرور التي سيقوم باستخدامها الطلاب في الامتحان.

٤. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن جدول الاختبار التجريبي في مايو يبدأ الأحد 23 مايو بمواد اللغة العربية، واللغة الانجليزية، واللغة الثانية، على فترات ليكون الامتحان في الوحدة الأولى والثانية لكل مادة.

٥. ويوم الثلاثاء 25 مايو، يؤدي الطلاب الامتحان بحسب الشعبة العلمية والادبية في المواد التالية (التاريخ والفيزياء - علم النفس - الاحياء - الرياضيات البحتة ).

٦. ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الخميس 27 مايو الامتحان في ( الجغرافيا - الكيمياء - الفلسفة والمنطق - الجيولوجياوالرياضيات التطبيقية ).

٧. وفي يونيو، أكدت الوزارة أنه سيتم عقد اختبار تجريبي كمحاكاة كاملة لاختبار الثانوية العامة النهائي في الفترة بين، 12 لـ17 يونيو.

وكانت انتهت مرحلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب، بعد أن اتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة وأيضا قيام الطلاب بتسليم لمدارس الاستمارات، وجار مراجعتها.

وتشاور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ليكون آخر شهر أبريل المنصرم هو نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. 

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