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القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على فقدان الصين السيطرة على احد الصواريخ في الفضاء، قائلًا: "الموضوع خد أبعاد أكثر من حجمه مع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "القاضي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس،: "دي حادثة طبيعية حدثت كثيرًا، ولكن ممكن الموضوع أخد بعد آخر، لأنه صاروخ صيني، في ظل كون الصين مصدر لانتشار فيروس كورونا".

ولفت إلى أن الصاروخ الصيني كان في مهمة لإنشاء محطة فضائية صينية، بعيدًا عن المحطة الفضائية الدولية، مشيرًا إلى أن الصين فقدت السيطرة على الصاروخ بعد خروجه من الغلاف الجوي، والصاروخ الآن يدور حول الأرض بـ28 الف كيلو متر في الساعة، أي انه يدور حول الأرض بالكامل خلال 90 دقيقة أي يدور 16 مرة حول العالم في اليوم الواحد.

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