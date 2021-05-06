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بدر بانون يتقدم للأهلي على الاتحاد السكندري من ركلة جزاء "فيديو"

الخميس 06/مايو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى الاتحاد السكندري.

 

وفي الدقيقة ٥٠ احتسب حكم اللقاء محمود البنا ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر بعد شد داميان لوي مدافع الاتحاد لمروان محسن داخل منطقة الجزاء ليسددها بدر بانون داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للفريق الأحمر.

 

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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