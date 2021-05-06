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أفشة يسجل هدفا رائعا للأهلي في شباك الاتحاد 2-0 "فيديو"
الخميس 06/مايو/2021 - 10:53 م
علي نبوي
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نجح
محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف
الأول لفريقه في مرمى الاتحاد السكندري.
وفي
الدقيقة ٥٥ مرر حسين الشحات تمريرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء
ليقابلها محمد مجدي أفشة برأسه داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني.
ويواجه
الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين
لمسابقة الدوري الممتاز.
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