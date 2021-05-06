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أفشة يسجل هدفا رائعا للأهلي في شباك الاتحاد 2-0 "فيديو"

الخميس 06/مايو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى الاتحاد السكندري.

 

وفي الدقيقة ٥٥ مرر حسين الشحات تمريرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمد مجدي أفشة برأسه داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

 

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


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