الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

يحسم مسئولو النادي الأهلي، مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقب انتهاء مباراتي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهمًا في الثانية ظهر اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة لمناقشة عدد من الموضوعات الساخنة التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرًا، خصوصًا أزمة حكام مباراة القمة التي ستُقام الإثنين المقبل، وذلك بعد رفض اتحاد الكرة طلب الأهلى استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، وذلك بداعى تخوف الأهلى من تكرار أخطاء الحكام التي حدثت خلال مباريات الفريق الأخيرة، كما يناقش المجلس أزمة التحقيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على خلفية هجومه على الحكام.

وسيكون ملف التحضير لمباراة القمة أحد الموضوعات التي ستكون حاضرة في الاجتماع لما تمثله من أهمية في الأهلى قبل ضربة البداية في ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز المقررة منتصف مايو الجارى، فضلًا عن مناقشة ملف استاد الأهلى بعد وضع حجر الأساس مؤخرًا بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة، فيما استقر المجلس على إسناد رئاسة بعثة الأهلى التي ستطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في جولة الإياب المقررة أحد يومى 21 و22 مايو بدور الثمانية للبطولة الإفريقية، إلى محمود الخطيب، رئيس النادى.