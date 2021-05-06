Advertisements

الأهلي يحسم مصير موسيماني بعد مباراتي صن داونز

الخميس 06/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يحسم مسئولو النادي الأهلي، مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقب انتهاء مباراتي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهمًا في الثانية ظهر اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة لمناقشة عدد من الموضوعات الساخنة التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرًا، خصوصًا أزمة حكام مباراة القمة التي ستُقام الإثنين المقبل، وذلك بعد رفض اتحاد الكرة طلب الأهلى استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، وذلك بداعى تخوف الأهلى من تكرار أخطاء الحكام التي حدثت خلال مباريات الفريق الأخيرة، كما يناقش المجلس أزمة التحقيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على خلفية هجومه على الحكام.

 

 

وسيكون ملف التحضير لمباراة القمة أحد الموضوعات التي ستكون حاضرة في الاجتماع لما تمثله من أهمية في الأهلى قبل ضربة البداية في ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز المقررة منتصف مايو الجارى، فضلًا عن مناقشة ملف استاد الأهلى بعد وضع حجر الأساس مؤخرًا بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة، فيما استقر المجلس على إسناد رئاسة بعثة الأهلى التي ستطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في جولة الإياب المقررة أحد يومى 21 و22 مايو بدور الثمانية للبطولة الإفريقية، إلى محمود الخطيب، رئيس النادى.

أخبار تهمك

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 22 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ ساعة

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ثلث ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:48 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

10:32 م

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي