مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي لمواجهة فياريال

صعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته 2 - 3 من مضيفه روما الإيطالي يوم الخميس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان مانشستر يونايتد، الذي توج باللقب عام 2017، قد فاز 6 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت في معقله (أولد ترافورد) يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة، التي تجرى بمدينة جدانسك البولندية في 26 مايو الحالي، بعد فوزه 8 - 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع فياريال الإسباني في المباراة النهائية، وتأهل الفريق الإسباني إلى النهائي بعد عبوره عقبة آرسنال الإنجليزي.