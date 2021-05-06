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مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي لمواجهة فياريال

الخميس 06/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
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صعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته 2 - 3 من مضيفه روما الإيطالي يوم الخميس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان مانشستر يونايتد، الذي توج باللقب عام 2017، قد فاز 6 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت في معقله (أولد ترافورد) يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة، التي تجرى بمدينة جدانسك البولندية في 26 مايو الحالي، بعد فوزه 8 - 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع فياريال الإسباني في المباراة النهائية، وتأهل الفريق الإسباني إلى النهائي بعد عبوره عقبة آرسنال الإنجليزي.

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