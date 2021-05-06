رئيس هيئة قناة السويس: "السيسي" وجه بتذليل كافة العقبات أمام تطوير القناة



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتذليل كافة العقبات أمام تطوير قناة السويس، وتوفير الإمكانيات.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"،: "الرئيس السيسي قالي شوف محتاج إيه في الموضوع ده".



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفذ على الفور، لافتًا إلى أنهم يسيرون حاليًا في طريق التطوير.

