"الأوقاف" تكشف اشتراطات صلاه العيد في المساجد (فيديو)

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن صلاة العيد ستقام هذا العام في جميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة بناءً على ما قررته لجنة ازمة كورونا بمجلس الوزراء.



وأضاف "العيسوي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن صلاة العيد ستقام بنفس الضوابط التي تؤدى بها صلاة الجمعة من تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وغلق دورات المياه.



وفي سياق آخر، قال إن الوزارة فتحت باب التقدم للحصول على تصريح ممارسة الوعظ التطوعي بالنسبة للسيدات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها الآن 400 واعظة يعملون في المساجد بشكل عظيم، وسيتم اختبار المتقدمات للحصول على ترخيص، أما بالنسبة للأساتذة الجامعات في الأزهر الشريف والتخصصات الشرعية في كافة الجامعات، فلن يتم اختبارهم، بل سيتم اعداد لهم مقابلة شخصية فقط، معقبًا: "مش معقولة نختبر أساتذة الجامعة"



