فياريال يقهر آرسنال ويتأهل لنهائي اليوروباليج لمواجهة مانشستر يونايتد

قاد يوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني فريقه إلى المباراة النهائية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي على أرض مضيفه أرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.





وسيخوض إيمري المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه في بطولة الدوري الأوروبي، حيث لعب أربع مباريات نهائيات فاز منها بثلاث مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، وخسر مباراة واحدة كانت مع أرسنال عام 2019.





واستفاد فياريال من فوزه ذهابا 2 - 1، ليتأهل للمباراة النهائية يوم 26 من الشهر الجاري، حيث سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في مدينة جدانسك البولندية، وذلك بعد تأهل الأخير للمباراة النهائية على حساب روما الإيطالي.





على الجانب الأخر جاء الخروج من الدوري الأوروبي ليمثل ضربة قاصمة لجماهير أرسنال، حيث كانت تمني النفس بالتأهل للمباراة النهائية وخطف لقب أوروبي غال يمكن الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك عقب فقدانه الأمل في تحقيق ذلك في بطولة الدوري، حيث يحتل المركز التاسع مع تبقي أربع مباريات على النهاية.



