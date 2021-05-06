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عاجل - الزمالك يتفوق على الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

الخميس 06/مايو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة ضم الزمالك نجم الفريق السماوي إريك تراوري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي" أن بيراميدز وافق بشكل مبدئي على عرض الزمالك لضم اللاعب البوركيني إريك تراوري. 

وتابع :" تلقينا أكثر من عرض لبيع اللاعب، على رأسهم الأهلي والزمالك، ولكن حتي الآن يظل الزمالك هو الأقرب لضم البوركيني إريك تراوري.

وأضاف :" بيراميدز يريد تجديد دماء الفريق فمن الوارد عرض مجموعة من نجوم الفريق للبيع في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن الزمالك أستطاع أن يحصل علي توقيع عبدالله بكري، رجب بكار لاعبا بيراميدز في الفترة الماضية.

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تراوري بيراميدز الزمالك الأهلي

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