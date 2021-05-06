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اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)

الخميس 06/مايو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت شوارع مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اختفاء للمواطنين، عقب تطبيق قرار غلق المحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

حيث تمكنت الحملة بإشراف اللواء علاء الطوخي، نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من أحكام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، مما أدى إلى امتثال المواطنين وأصحاب المحال التجارية.

فيما شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس والخاصة بغلق المحلات والمطاعم العامة و”الكافيهات” والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأكد محافظ قنا علي  إستمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة في تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية  ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.

هذا وأشاد محافظ قنا، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم مراكز المحافظة  بقرار رئيس مجلس الوزاراء بغلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتجنب الزحام والحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية، لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)
اختفاء المواطنين بشوارع نجع حمادي في قنا بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء (صور)

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