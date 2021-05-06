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وزير الخارجية الأسبق عن المشاورات بين مصر وتركيا: الطريق مازال طويلا

الخميس 06/مايو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا تستهدف أن يقوم كل طرف بعرض رأيه.
 
وأشار "العرابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الجانب التركي لا يريد تناول ملف تواجد الأتراك في ليبيا، معتبرا أن هذا الأمر سيكون محل خلاف، حيث أن الجانب التركي عليه مسولية في إجلاء التنظيمات الإرهابية من ليبيا.

وأضاف أن المد التوسعي التركي لم يتوقف، ومصر تتحرك في الملفات الإقليمية من باب الحفاظ على الأمن القومي العربي، متابعا: "الطريق مازال طويلا ولا بأس من عقد جلسات مشاورة أخرى بين الجانبين"، متوقعا أن لقاء وزيري خارجية مصر وتركيا لن يكون قريبا.

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