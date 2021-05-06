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الجيش العراقي: مقتل 3 إرهابيين في حملات أمنية جنوب بغداد

الخميس 06/مايو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، مقتل 3 إرهابيين خلال حملات أمنية جنوب العاصمة بغداد.
 

وقال رسول- في بيان مساء اليوم الخميس-: إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة التي قصمت ظهر الإرهاب ودكت أوكارهم الخاوية، وكما شاهد ولمس أبناء شعبنا العراقي الكريم فعالية عمليات الجهاز التي استهدفت بقايا عناصر داعـش في المناطق الوعرة والنائية، التي أسفرت عن قتل وإلقاء القبض على الكثير منهم استنادًا على الجُهد الاستخباري والتكتيكي"، موضحا أنه "استكمالًا لهذا الجُهد نفذت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب واجبات مُختلفة في مناطق بغداد ( الرضوانية - اليوسفية - الدورة ) التي تم من خلالها القبض على ما يسمى أمير قاطع ( الحمزة) قاطع الجنوب الإرهابي المُكنى ( أبو حنان )، ومن خلال استخلاص المعلومات وبدلالة المُتهم".
 

وأضاف أن "رجالنا الأشاوس تمكنوا من تدمير أحدى الأوكار في منطقة ( الحركاوي ) باليوسفية وعُثر أيضًا على عدد من الأسلحة داخل تلك المنطقة، ليُباشر أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كانت الضربة النهائية لما يُسمى ولاية الجنوب من خلال ضرب الوكر المركزي لهذه للولاية والذي كان في منطقة الرضوانية - الزيدان والتي أسفرت عن مقتل كُل من:
- الإرهابي المُكنى ( أبو أسامة ) ما يسمى إداري عام ولاية الجنوب.
- الإرهابي المُكنى ( أبو ربيع ) ما يسمى أمني عام ولاية الجنوب. 
- الإرهابي المُكنى ( أبو سارة ) ما يسمى شرعي في ولاية الجنوب".
 

وأوضح رسول، أن "هؤلاء الإرهابيين ساهموا بمساعدة الإرهابيين الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفُسهم على المواطنين الأبرياء في ساحة الطيران"، مشددا على أن "جهاز مُكافحة الإرهاب لن يهدأ و داعـش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون فيها ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة أينما كانوا".

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