عاجل.. الحلقة الـ25 من "الاختيار2" بدون فواصل لهذا السبب



قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة الجمعة ٢٥ رمضان بدون إعلانات.



و صرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة، إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية والتي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر وتجيء تلك الحلقة لتشمل احداثا هامة ينتظرها المشاهدين ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.





و يعرض مسلسل "الاختيار ٢" علي قناة ON في العاشرة مساءًا وهو أحد الأعمال التي انتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق اعلي المشاهدات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف ومن بطولة كريم عبد العزيز واحمد مكي وسيناريو هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمى

