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عاجل - الزمالك يتخطي عقبة سموحة ويواصل تصدره للدوري المصري

الخميس 06/مايو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ضيفه سموحة السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

افتتح أشرف بن شرقي التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية رائعة من شيكابالا وصلت للمغربي الذي سددها برأسه في شباك الهاني سليمان حارس سموحة، وأدرك مصطفي فتحي لاعب الزمالك المعار إلى الفريق السكندري التعادل لسموحة في الدقيقة 20 من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد عواد حارس القلعة البيضاء.

وفي الدقيقة 42 تمكن طارق حامد من تسجيل الهدف الثاني لصالح الزمالك إثر تسديدة قوية سكنت شباك الفريق السكندري.

رفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 44 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 28 في المركز السادس في جدول الدوري المصري.

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مصطفي فتحي سموحة بن شرقي الزمالك الدوري المصري

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