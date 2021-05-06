سفيرنا في موسكو: مصر المقصد الأكثر بحثا على محركات البحث الروسية

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والروسي في 23 إبريل والذي أعلنا فيه استئناف حركة الطيران لشرم الشيخ والغردقة بين البلدين، يمثل تطورا هاما.



وأشار "نصر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن السياحة الروسية تمثل مصدر هامة للسياحة المصرية، منوها بأنهم يقومون حاليا على ترتيب الخطوات التنظيمية لعودة حركة السياحة الروسية إلى مصر.



ولفت إلى أن مصر واحدة من 14 دولة فقط ترتبط بخطوط طيران مباشرة إلى روسيا في ظل انتشار فيروس كورونا، منوها بأن مصر تمثل الآن المقصد الأكثر بحثا على محركات البحث الروسية.

