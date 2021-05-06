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بيراميدز يهزم وادي دجلة بالثلاثة في الدوري المصري

الخميس 06/مايو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حقق الفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فوزًا عريضًا على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بستاد السلام مساء اليوم.

افتتح أحمد سعيد لاعب وادي دجلة التسجيل في الدقيقة 51 من زمن المباراة، واستطاع أحمد سامي تعديل النتيجة في الدقيقة 57، وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثاني للسماوي بعد أسيست من محمد حمدي في الدقيقة 62 من زمن المباراة ، وعزز إسلام عيسي لاعب خط وسط الفريق السماوي الفارق ليضيف الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 65 بعد اسيست عبدالله السعيد لاعب خط وسط الفريق السماوي.

وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلي 34 نقطة ويظل في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري العام، بينما يظل فريق وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

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