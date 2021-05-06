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محافظ الجيزة يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية

الخميس 06/مايو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية بأحياء العمرانية والطالبية والهرم، للتأكد من إلتزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية بتنفيذ المواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء المختصة.

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