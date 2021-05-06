محافظ الجيزة يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية

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محافظ الجيزة يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية
الخميس 06/مايو/2021 - 11:30 م
إسماعيل منطاوي
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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية بأحياء العمرانية والطالبية والهرم، للتأكد من إلتزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية بتنفيذ المواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر.
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء المختصة.
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء المختصة.
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