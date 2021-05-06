الأهلي يعود لسكة الانتصارات بهدفين في الاتحاد السكندري

عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات مُجددًا بعدما حقق الفوز مساء اليوم الخميس على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الأهلي كلًا من بدر بانون من ركلة جزاء، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين ٥٠، ٦٣، وأحرز محمد الصباحي هدف الاتحاد السكندري.

الشوط الأول

بداية اللقاء الهجومية كانت من جانب الأهلي، حيث سدد أليو ديانج كرة قوية في الدقيقة ٦ من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري ببراعة.

ورد إيمانويل إكوي بتسديدة أرضية زاحفة مرت بسلام على يمين القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في اللقاء.

ومرر حسين الشحات في الدقيقة ١٤ تمريرة عرضية داخل منظقة الجزاء إلى عمرو السولية الذي سددها خارج مرمى الاتحاد السكندري، ثم سدد مروان محسن كرة قوية أمسكها محمد صبحي حارس زعيم الثغر.

وفي الدقيقة ١٧ انطلق عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري من وسط الملعب ليسدد الكرة زاحفة لكنها ارتطمت بقدم بدر بانون وتحولت لركبة ركنية.

ومرر عمرو السولية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٢ لم ينجح مروان محسن ولا محمود وحيد في التعامل معها وتضيع محاولة هجومية حمراء.

وفي الدقيقة ٢٦ راوغ عمار حمدي حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي بسنتيمترات قليلة وتضيع أخطر محاولات الشوط الأول للتسجيل.

وسدد خالد الغندور في الدقيقة ٣٧ تصويبة أمسكها محمد الشناوي دون أن تشكل خطورة على مرماه.

وفي نفس الدقيقة مرر محمد مجدي أفشة تمريرة بينية رائعة وضعت حسين الشحات منفردًا بمحمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري لكن الشحات وضعها بجوار القائم الأيمن وتضيع محاولة خطيرة للفريق الأحمر للتسجيل.

وفي الدقيقة ٤٠ وصلت الكرة لعمرو السولية على حدود منطقة الجزاء ليسددها وتمر بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي حارس مرمى أصحاب الأرض.

ولم تشهد باقي الدقائق من هذا الشوط أي تغيير في النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني وضحت الرغبة من جانب الأهلي لتسجيل هدف التقدم حيث مرر أليو ديانج تمريرة بينية متقنة لمروان محسن الذي تعرض للشد من داميان لوي مدافع الاتحاد السكندري ليحتسبها حكم اللقاء محمود البنا ركلة جزاء في الدقيقة ٥٠ سددها بدر بانون داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء.

لم يكتفي لاعبو الفريق الأحمر بالهدف الذي سجله بدر بانون حيث مرر حسين الشحات تمريرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة ٥٥ داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة برأسه محمد مجدي أفشة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

وقرر موسيماني إجراء تغييران في صفوف الفريق الأحمر مع حلول الدقيقة ٦٠ بإشراك كلا من ياسر إبراهيم وحسين الشحات والدفع بأيمن أشرف العائد من الإصابة، وطاهر محمد طاهر، ليرد حسام حسن هو الآخر بإجراء ٣ تغييرات في صفوف فريقه بهدف زيادة الفاعلية الهجومية

وفي الدقيقة ٦٣ حصل مروان محسن على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى نفذها محمود وحيد داخل منطقة الجزاء ليقابل الكرة بدر بانون داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث للمارد الأحمر بكن تقنية الفار تتدخل وتلغيه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة ٧٤ تصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لكرة خطيرة من السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري، ثم يغادر صلاح محسن لملعب اللقاء متأثرًا بالإصابة قبل النهاية بـ١٠ دقائق ويحل زميله وليد سليمان بديلا له.

وفي الدقيقة ٨٤ أجرى موسيماني التغييران الرابع والخامس بإشراك أكرم توفيق ومحمد شريف بدلًا من محمد هاني ومروان محسن.

وأحرز محمد الصباحي هدف الاتحاد في الدقيقة 92 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.





ومرت الدقائق القليلة المتبقية من اللقاء دون تغيير في النتيجة لينتهي بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٤٠ في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند ٢٩ نقطة تراجع بهم للمركز السادس.