الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر





استقر مسؤولو إنبي على التراجع عن فكرة شراء كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي البترولي المعار من نادي النجوم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





إنبي يتراجع عن شراء كريم فؤاد





وقرر مجلس إدارة إنبي بشكل نهائي عدم تفعيل عقد شراء كريم فؤاد من النجوم، بسبب مبلغ الـ15 مليون جنيه المتفق عليه فى العقد بين الطرفين، بسبب عدم تدبير المبلغ.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي إنبي أن سياسة النادي البترولي تعتمد على تسويق اللاعبين والاستفادة المالية منهم لا على شرائهم بمبالغ مالية كبيرة، مشيرا إلى أن أن خزينة البترولى لا تتحمل تكبد 15 مليون جنيه، لتفعيل عقد شراء كريم فؤاد من النجوم.





وأتم المصدر موضحا أن حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي يعتمد بشكل أساسي على كريم فؤاد ولكنه لن يقف في طريقه للرحيل إلي الأهلي.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير أكدت اهتمام مسؤولي الأهلي بالتعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي المعار من النجوم، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



