يويفا يخطط لإيقاف أندية السوبرليج





كشفت تقارير صحفية عالمية أن الإتحاد الاوروبي لكرة القدم (اليويفا) يدرس بالفعل معاقبة أندية دوري السوبر الأوروبي ( السوبر ليج ) التي أعلنت منذ عدة أسابيع عن إنشاء البطولة.





ولفتت شبكة ESPN العالمية أن 12 نادياً أوروبياً كانوا قد أعلنوا عن إنشاء السوبر ليقبل أن تنسحب معظم هذه الأندية بعد عدم أيام بسبب الضغط الذي تعرضوا له من الجماهير واليويفا والفيفا والإتحادات المحلية.





وأفادت الشبكة العالمية بأنه انسحب من البطولة كلاً من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان بينما لم ينسحب كلاً من ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس.





وأكدت الشبكة العالمية أن اليويفا يدرس معاقبة أندية السوبر ليج بعدم مشاركتهم في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة موسميت.





وأوضحت الشبكة العالمية أن العقوبة مرتبطة بالمادة رقم 51 من قوانين اليويفا والتي تنص على أنه لا يمكن إنشاء أي تحالفات أو مجموعات بين الأندية بدون موافقة من اليويفا.



