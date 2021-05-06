موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





وحدد المدرب موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثة لاعبين من صفوف المارد الأحمر للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.





وأبلغ المدرب الجنوب إفريقي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بعدم حاجته لخدمات 3 لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر وضرورة رحيلهم في الصيف المقبل.





وجاءت قائمة موسيماني للراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كالآتي محمود وحيد، ورامي ربيعة، بالإضافة إلى صلاح محسن مهاجم الفريق.



