شاهد.. أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 2-1 في الدوري المصري

حقق الأهلي فوز هام مساء اليوم الخميس على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الأهلي كلًا من بدر بانون من ركلة جزاء، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين ٥٠، ٦٣، قبل أن يحرز محمد الصباحي هدف الاتحاد الوحيد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٤٠ في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند ٢٩ نقطة تراجع بهم للمركز السادس.