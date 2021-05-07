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رئيس معهد البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني التائه مر فوق مصر مرتين

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصيني التائه مر فوق مصر اليوم في الساعة الخامسة و34 دقيقة صباح اليوم، ومر أيضًا للمرة الثانية على ارتفاع 178 كيلو مترًا.

وأكد "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على ضفائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس هناك أي مخاطر على الأجواء المصرية من أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكثير من طوائف الشعب لديهم اهتمام وشغف ونهم بالظواهر الفلكية، متابعًا "نتابع عن كثب الصاروخ الصيني، وليس هناك معلومات مؤكدة عن مكان وموعد سقوط الصاروخ".

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