رئيس معهد البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني التائه مر فوق مصر مرتين

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصيني التائه مر فوق مصر اليوم في الساعة الخامسة و34 دقيقة صباح اليوم، ومر أيضًا للمرة الثانية على ارتفاع 178 كيلو مترًا.





وأكد "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على ضفائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس هناك أي مخاطر على الأجواء المصرية من أي شيء من هذا القبيل.



