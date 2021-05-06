وزير الخارجية المغربي يجتمع مع نظيره بجمهورية بنين









أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة اجتماعاً افتراضياً مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية بنين أوريلين أغبينونسي.