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وزير الخارجية المغربي يجتمع مع نظيره بجمهورية بنين
الخميس 06/مايو/2021 - 11:33 م
الفجر السعودي
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة اجتماعاً افتراضياً مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية بنين أوريلين أغبينونسي.
وأوضح بيان للخارجية المغربية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين بلديهما في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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