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محافظ القاهرة يواصل جولته التفقدية لمتابعة إلتزام المحال بمواعيد الغلق بمدينة نصر

الخميس 06/مايو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولته التفقدية بأحياء العاصمة لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة حيث تفقد عدد من الشوارع بحي شرق مدينة نصر من بينها شارع عباس العقاد.

وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة  بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى  أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم .

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