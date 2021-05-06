نائب بالشيوخ: زيادة موازنة القومي للمرأة تعكس اهتمام الدولة بحقوق المرأة

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي قدم خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة دعمًا غير مسبوق للمرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصور الازدهار السياسي والمجتمعي



وأوضح "عثمان" في تصريحات له، أن رفع موازنة المجلس القومي للمرأة من نحو 85 مليون جنيه في العام الماضي إلى نحو 151 مليون جنيه في الموانة الجديدة، بنسبة تصل الى نحو 100% يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، واعترافها بمكانتها وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التاريخ المصري سجل من نور أن التعديلات الدستورية الأخيرة، أقرت وجود نسبة ثابتة للمرأة في مجلس النواب لا تقل عن 25%، موضحً أنه وصل العدد الفعلي للمرأة في مجلس النواب الحالي، إلي نحو 162 نائبة، بنسبة تقترب من 28%" من عدد مقاعد البرلمان وهذا يعكس اهتمامًا كبيرا بالمرأة ووضعها الاجتماعي والسياسي وحفظ حقوقها بشتى الطرق.

