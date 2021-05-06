اعتذر البلجيكي إيدين هازارد اليوم الخميس بعد الضجة التي أحدثتها الصور التي شوهد فيها وهو يضحك مع زملائه السابقين في تشيلسي بعد إقصاء فريقه، ريال مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2-0 في الإياب و3-1 في مجموع المباراتين)، مؤكداً أن "نيته لم تكن الإساءة للجماهير".



وكتب هازارد باللغتين الإنجليزية والإسبانية على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام "لقد قرأت الكثير من الآراء عني، ولم يكن في نيتي الإساءة لجمهور ريال مدريد. لطالما كان حلمي أن ألعب لريال مدريد وقد جئت للفوز. لم ينته الموسم وسنقاتل معا في معركة الدوري. هلا مدريد!".



وبدأ هازارد، الذي عانى من محنة إصابات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في يونيو(حزيران) 2019 قادماً من تشيلسي، حيث قضى سبعة مواسم، كأساسي في تشكيلة "الميرينجي" في المباراة المهمة التي أقيمت الأربعاء في لندن، لكنه لم يستطع إظهار أفضل أداء لديه رغم أنه وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كان أكثر لاعب قطع عددا من الكيلومترات خلال المباراة بواقع 10.64 كيلومترات.



لكن الانتقادات انهالت عليه بعد المباراة عندما تشاطر البلجيكي الكلام والضحك مع زملائه في الفريق السابق وبعضهم حالياً أصدقاءه مثل الإسباني سيزار أزبيليكويتا وكورت زوما وإدوارد ميندي.



وهي لقطة أغضبت الجماهير ما تجلى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قدم هازارد الآن الاعتذار لمشجعي الملكي.