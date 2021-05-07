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دينا الشربيني تعلن الحرب من أجل الكنز الذهبي في "قصر النيل"

الجمعة 07/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل قصر النيل، تتضح خيوط المؤامرة أمام كاميليا (دينا الشربيني) وتتأكد أن منصور السيوفي (صبري فواز) هو قاتل والدتها وأنه خطط الزواج منها ليتمكن من الوصول إلى الكنز الذهبي الذي خبأه فهمي السيوفي (تامر ضيائي) مع خالها ممدوح سعيد ( محمود البزاوي).

وبعد صدمتها في زوجها تتوجه إلى حسين السيوفي (محمد حاتم) لتطلعه على السر، ولكنها تتفاجأ بأنه كان على علم بأن عمه منصور هو قاتل والدته صفية، ولم يتمكن من الانتقام منه فتوجه إلى عالم السياسة الذي جعله مديرًا لمصنع السيوفي.

وبسبب كاميليا يقع خالد نوح (أحمد مجدي) في أزمة بعدما تأكد مديره في العمل أنها السبب الحقيقي وراء إخفاءه للكتاب الأسود لجرائم عائلة السيوفي، وبسبب كاميليا يحصل خالد على إجازة مفتوحة من عمله بالشرطة بعد اعتباره متواطئ مع المتهمة، ومتقاعس عن تأدية واجبات عمله، فهل سيتراجع خالد نوح عن دعمه لـكاميليا بعد هذه الأزمة؟

ومن ناحية أخرى قررت كاميليا فتح النارعلى خالها ممدوح، وطلبت منه مباشرة حقها وحق والدها في الكنز الذهبي، لأن والدها هو السبب في ثروة السيوفي بسبب عمله في تطوير المصنع، وأنه أحق الناس بتلك الثروة الذهبية.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

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صلاح العبد دينا الشربيني

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