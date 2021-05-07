"روشتة رمضان" نصائح للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية.. (إنفوجراف)

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في هذا التوقيت من كل عام، خلال شهر رمضان الكريم، "روشتة رمضان" يوميا على مدار الشهر، تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.



