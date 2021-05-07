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"روشتة رمضان" نصائح للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية.. (إنفوجراف)

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:45 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في هذا التوقيت من كل عام، خلال شهر رمضان الكريم، "روشتة رمضان" يوميا على مدار الشهر، تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على نصيحتين مهمتين للحصول الفيتامينات والمعادن الأساسية للصحة الجيدة، وهما كالتالي:
تناولوا الكثير من الفواكه والخضار الطازجة.

احرصوا أن يتضمّن الإفطار أطباقًا من الشوربة الغنية بالخضار.
"روشتة رمضان" نصائح للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية.. (إنفوجراف)
"روشتة رمضان" نصائح للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية.. (إنفوجراف)

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